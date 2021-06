Tennis, scatta sabato il memorial 'Arnaldo Cicconetti' di terza categoria con 160 iscritti In cima al seeding Agnello ed Angeli, al via anche ex giocatori di calcio: Pagliuca, Calcagno e Di Giulio

Sport Rimini | 13:52 - 25 Giugno 2021 Scatta domani (sabato) il torneo nazionale di 3° maschile del Circolo Tennis Cicconetti con numeri davvero importanti. Si tratta del memorial "Arnaldo Cicconetti" che parte con la bellezza di 160 iscritti, un numero record per il torneo diretto dal giudice di gara Roberto Raffaelli e dal direttore di gara Alessandro Tosi. I big sono sicuramente i 3.1 Leonardo Bertozzi (Ct Rimini), Pietro Montemaggi e Pietro Vagnini del Tc Viserba, Massimiliano Angeli e Massimiliano Agnello del Ct Cicconetti, a seguire i 3.2 Riccardo Falcone, Fabio Gradara (Ct Rimini), Matteo Peppucci (Ct Cicconetti), Andrea Arrigoni (Ct Cesena), Francesco Preziosi, Francesco El Dakhloul, Luca Grandi e Tommaso Servadei (Tc Faenza). Tra gli iscritti Vip va segnalato Gianluca Di Giulio, classifica 4.2, uno dei migliori centrocampisti di sempre della Rimini Calcio, Gianluca Pagliuca, 4.1, ex portiere della nazionale di Pagliuca, Calcagno e Di Giulio.