Ubriaco e senza patente, scappa in moto dalla Polizia: maxi sanzione da 2000 euro

Cronaca

Rimini

| 13:47 - 25 Giugno 2021

Foto di repertorio.



Alla guida di una moto, dopo aver alzato troppo il gomito e senza patente: un 23enne cittadino peruviano, nella notte tra il 23 e il 24 giugno, è stato fermato dalla Polizia Stradale a Rimini, dopo che in un primo momento, in sella alla sua Yamaha, non si era fermato all'alt. Il giovane ha detto di aver lasciato patente e carta di identità in albergo, ma dagli accertamenti è risultato privo di documento idoneo per condurre la moto. Al test dell'etilometro ha inoltre fatto registrare un tasso alcolemico di 0,75 grammi per litro, un valore di poco inferiore a quello che fa scattare la denuncia. Non ha evitato però un maxi verbale da 2200 euro.