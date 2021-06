Baseball, San Marino: ultimo week end di regular season a Grosseto

Sport

Repubblica San Marino

| 13:46 - 25 Giugno 2021

Il manager del San Marino Baseball Doriano Bindi.

Ultimo weekend di regular season per il Girone G, ma il verdetto sul primato è già stato emesso. Con due gare da giocare e forte di un record di 10 vittorie e 0 sconfitte, il San Marino Baseball è irraggiungibile per i diretti avversari: in particolar modo per Grosseto, secondo in solitaria ma con 3 ko a fronte di 7 successi. Sarà proprio l’Ecopolis BBC a ospitare sabato i Titani per undicesima e dodicesima gara del raggruppamento iniziale di campionato. Allo Jannella il playball delle due partite è previsto per le 15 e per le 20.30.

Doriano Bindi, qual è la situazione degli indisponibili?

“Tromp naturalmente è ancora fuori con l’Olanda, poi purtroppo non avremo Simone Albanese per un problema a un dito. Per il resto c’è Mazzocchi con un’infiammazione. Reginato e Celli invece stanno meglio, anche se in tutti questi casi valuteremo chiaramente nell’imminenza della partita”

Cosa chiedi alla squadra per queste due partite?

“Chiedo sempre di rispettare il gioco e gli avversari, in ogni tipo di partita. Un discorso che deve valere sempre. È chiaro che sappiamo di essere già qualificati alla poule scudetto, ma questo non deve cambiare il modo in cui scendiamo in campo. Grosseto è avversario di valore, sicuramente il più tosto del nostro girone. All’andata abbiamo vinto bene, ma gara2 ad esempio è rimasta sull’1-1 fino a metà 6°”

Opterai per la stessa rotazione dei pitcher?

“Credo che in gara1 andremo all’inizio con Luca Di Raffaele al posto di Nicola Garbella, ma valuteremo. In più aggiungeremo alla rotazione per la prima volta Giovanni Garbella”