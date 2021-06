Focus discoteche: 75 locali a Rimini e Provincia attendono la riapertura

Attualità

Rimini

| 13:25 - 25 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Con l’entrata ufficiale in zona “bianca”, dal 14 giugno, in regione possono riaprire tutte le attività economiche presenti sul territorio con l’ eccezione, come avviene in tutta Italia, delle discoteche e delle sale da ballo. Si tratta di un fenomeno di cui si parla molto sul quale può essere utile una quantificazione sulla base dei dati ufficiali dell'Osservatorio Economico della Camera di Commercio della Romagna.



LA SITUAZIONE NEL RIMINESE Nel 1° trimestre 2021 sono 75 le discoteche e sale da ballo risultanti “attive” in provincia di Rimini, stabili rispetto al 31 marzo 2020. Sono gestite soprattutto sotto forma di società di capitale (60 imprese su 75), in crescita tendenziale di due unità; seguono le società di persone, con 11 imprese attive (-2 unità), e le imprese individuali, con 3 imprese attive (stesso numero dell’anno precedente). Trattasi, per la maggior parte, di micro imprese (0-9 addetti) e piccole imprese (10-249 addetti), nella cui fasce rientrano, rispettivamente, 36 e 37 imprese attive; solo 2, invece, risultano essere le medie imprese (50-249 addetti).



A livello comunale, le 75 discoteche e sale da ballo sono, nell’ordine, così divise sul territorio: 25 a Rimini, 21 a Riccione, 15 a Misano Adriatico, 5 a Cattolica, 4 a Santarcangelo di Romagna, 3 a Bellaria-Igea Marina, 1 a Novafeltria e Poggio Torriana.



Al 31 marzo 2021 gli addetti delle discoteche e sale da ballo, calcolati come media annua 2° trimestre 2020 - 1° trimestre 2021, ammontano a 439 unità, in netto calo rispetto alle 530 unità del 31 marzo 2020 (media annua 2° trimestre 2019 - 1° trimestre 2020). Considerata la decisa componente stagionale che caratterizza tale attività, si può trarre come conclusione che la diminuzione è principalmente causata dalle mancate o ridotte assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato.