Al via gli spot per promuovere la vacanza in Riviera, maxi campagna da un milione

Attualità

Rimini

| 13:06 - 25 Giugno 2021

In gallery: Andrea Gnassi durante la presentazione.

Sabato 26 giugno, durante la diretta Rai dell'ottavo di finale dell'Europeo di Calcio tra Italia e Austria, andrà in onda il nuovo spot promosso da Apt Emilia Romagna e realizzato dal filmaker Mauro Ugolini in collaborazione con Fandango Film, per la promozione della vacanza in Riviera. Lo spot, nelle versioni 15 e 30 secondi, sarà trasmesso sulle tv nazionali del digitale terrestre e quelle satellitari ed è caratterizzato dal susseguirsi di immagini di spiaggia, natura, sport, cibo e arte , sulle note di "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino, con la voce di Andrea Delogu e il claim "Romagna, finalmente un sorriso". Previsti 1400 passggi televisivi per un investimento di un milione di euro.



LO SPOT “Esordio” dello spot, l’intervallo tra il primo e secondo tempo della partita Italia-Austria degli Europei di Calcio, in onda su Rai 1 sabato 26 giugno. Programmati oltre 1.400 passaggi televisivi, nei due formati da 15” e 30”, su ammiraglie Rai e Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7, TgCom24, nonché sui canali del digitale terrestre e satellitari (Italia 2, Canale 20, Focus, Cine 34, La7d, Sky Uno, Tv8, Cielo, Sky Tg 24, Real Time, Eurosport, Nove, Dmax, Food Network, Home & Garden Tv, SportItalia, 7 Gold, Tv2000). Ampia visibilità e penetrazione, grazie ad una forte programmazione all’interno delle partite degli Europei (con lo spot in onda durante le sei partite degli ottavi di finale e le semifinali, trasmesse da Rai Uno, e nel corso di tutte le partite trasmesse da Sky, fino alla finale di domenica 11 luglio), nonché ad una presenza del 60% nel prime time.