Domenica 27 giugno a Oltremare debutta il musical ‘Quasi Wonderland’

Eventi

Riccione

| 12:18 - 25 Giugno 2021

Matteo Faieta.

La ripartenza dei parchi Costa della Romagna vede una novità assoluta per questa stagione 2021 a Oltremare di Riccione. Questa domenica 27 Giugno alle ore 12.30 è in programma il debutto del musical “Quasi Wonderland”.

Il pubblico del parco conoscerà un ‘quasi’ Paese delle Meraviglie e andrà alla scoperta di questo mondo indimenticabile e divertente. Ci sarà il Cappellaio che non è matto ma… magico, Alice che si chiama Lady... una specie di Alice, il fiore Narciso che non conosce i congiuntivi, il coniglio Flik Flak che è sempre in ritardo, il Ghignagatto amante dei Tik Tok e una Brucaliffa già trasformata.



Trenta minuti di puro divertimento nell’arena Crazy Farm, per uno show outdoor completamente e interamente cantato dal vivo con artisti e performer di fama nazionale.

Regia e coreografia



Elena Ronchetti

Personaggi e Interpreti:

Il Cappellaio Magico Matteo Faieta

Lady una specie di Alice Nicole Zignani

Narciso Lorenzo Tognocchi

Butterfly Martina Gencarelli

Flik Flak Giulia Cesaroni

Il Ghignagatto Alan Bertozzi