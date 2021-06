Riccione: scippo violento, 60enne si frattura un piede. Caccia all'uomo

Cronaca

Riccione

| 13:28 - 25 Giugno 2021

Scippo (foto di repertorio).

Scippata in pieno giorno e in pieno centro a Riccione rimane ferita a un piede. Vittima dell’aggressione, avvenuta verso le 17 e 30 di ieri, venerdì 24 giugno, una turista sulla sessantina che, mentre stava passeggiando a piedi in viale Diaz, è stata avvicinata e scaraventata a terra. L’aggressore le ha poi strappato con forza la borsa dalle mani ed è fuggito. Secondo quanto riferito dalla donna, si è trattato di un giovane di nazionalità nordafricana sulle cui tracce si sono messi immediatamente i carabinieri, una volta sul posto. I militari hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito allo scippo e sono tutt’ora alla ricerca del malvivente. La donna è stata medicata all’ospedale Ceccarini di Riccione: ha riportato la frattura di un piede.