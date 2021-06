L’estate riparte dal jazz a Coriano con Sara Jane Quartet in concerto

Eventi

Coriano

| 10:48 - 25 Giugno 2021

Sara Jane Ghiotti.

Un concerto dal vivo, un’interprete raffinata, la brezza di collina, il profumo dei tigli: Coriano regala il mood giusto per la prima domenica di vera estate, con il concerto gratuito del Sara Jane 4et, domenica 27 giugno alle 21:30, al Parco dei Cerchi, in centro città.

Un repertorio nuovo per la cantante italo-britannica Sara Jane Ghiotti, con arrangiamenti originali e sonorità contemporanee, alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream. Sara Jane dialoga con i suoi compagni di viaggio musicale di lunga data: Mauro Mussoni (contrabbasso), Simone Migani (piano), Pasquale Montuori (batteria).

Sarà presente anche Birra Riminese con il meglio delle loro birre artigianali, non filtrate e non pastorizzate, fresco accompagnamento di una bella serata in musica, sotto le stelle.

Per l’estate 2021 Terre di Coriano in collaborazione con Pro Loco Coriano e Amministrazione Comunale di Coriano presenta un cartellone con una selezione di artisti affermati o che si stanno prepotentemente facendo notare sulla scena musicale, con la direzione artistica dei corianesi Claudio Coveri e Max Monti. Ci saranno Nu Soul Experience con MC Calla, Beart, i Dellai, Bugo, i Quintorigo, la San Marino Concert Band. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito nel segno de La Romagna che ti meriti, lo slogan che Coriano propone per tornare a vivere un’estate serena e sicura.

Info e prenotazione concerti: Claudio Coveri 329 4199387 - facebook/instagram @terredicoriano

info@prolococoriano.it - www.terredicoriano.it