Il Calciomercato si apre ufficialmente al Grand Hotel di Rimini

| 09:45 - 25 Giugno 2021

Calciomercato al Grand Hotel.

Come l'anno scorso, il calciomercato si apre al Grand Hotel di Rimini. Il 30 giugno infatti e' previsto nella città romagnola l'evento di apertura dell'edizione 2021/22 del mercato dei calciatori. A pochi metri di distanza, all'interno del parco Fellini, sarà invece allestita la mostra "Colpi da Maestro: 70 anni di storia del Calciomercato", che sarà visitabile gratuitamente per una settimana, dal 30 giugno fino a mercoledì 7 luglio. La giornata del 30, informa la Regione, sarà conclusa alle 20 da un talk show dal titolo "Colpi da Maestro", alla presenza del vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e di alcuni dei grandi protagonisti del calciomercato del passato e dell'attualità del panorama italiano, come l'ad del Monza Adriano Galliani, Giuseppe Marotta dell'Inter, Giovanni Carnevali del Sassuolo. I quali, nell'occasione, "racconteranno aneddoti e retroscena dei colpi che hanno segnato la storia del Calciomercato e si confronteranno sul futuro di uno dei periodi che tutti gli appassionati di calcio aspettano con trepidazione ogni anno".