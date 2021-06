Attualità

Rimini

| 09:25 - 25 Giugno 2021

Ci scrive un lettore: "Qui siamo nella via di mezzo, con i nuovi parcheggi davanti alla scuola materna i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla strada non so come sia possibile una cosa del genere, significa chi ha dato disposizione gira solo in Macchina!!!"