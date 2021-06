Turismo

Rimini

| 19:21 - 24 Giugno 2021

La spiaggia di Rimini, sullo sfondo la ruota panoramica.

Non si afferma di certo nulla di nuovo nel dire che Rimini sia una località turistica di grande blasone, e l’ennesima conferma di questo arriva da uno strumento che ormai, per via del suo altissimo livello di diffusione, è divenuto un prezioso “termometro” delle tendenze, ovvero Google.



Le statistiche messe a disposizione dal motore di ricerca tramite il tool Google Trends, infatti, confermano in modo netto il fatto che Rimini abbia un grande appeal nei mesi estivi, e anche quest’anno i volumi sono in linea con quanto si verifica abitualmente.



Analizzando i dati di Google Trends relativi agli ultimi 5 anni, si può notare come i volumi di ricerca riguardanti l’argomento “Rimini” registrino stabilmente, nel periodo estivo, delle autentiche impennate.



Cosa emerge nelle statistiche di Google Trends



È utile sottolineare, a questo riguardo, che Google adopera come punto di riferimento il cosiddetto “interesse nel tempo”, un parametro che spazia da un minimo di 0 ad un massimo di 100 e che indica appunto l’interesse dimostrato dai navigatori nei confronti dell’argomento in questione.



Nel periodo invernale, e comunque in buona parte dell’anno, l’argomento “Rimini” registra un interesse nel tempo vicino a 50, un dato sicuramente significativo, ma che è comunque molto distante dai trend estivi.



Come si diceva in precedenza, infatti, i volumi di ricerca crescono gradualmente con l’avvicinarsi della bella stagione: già in primavera, infatti, si registrano incrementi significativi, con picchi vicini a 75, mentre in estate vi è il consueto boom di ricerche: in più di un’occasione, l’argomento in questione ha toccato un interesse nel tempo di 100 durante la “stagione piena”, ovvero nei mesi di agosto.



Una volta superato il mese di settembre, invece, si registra un calo piuttosto brusco che riporta i volumi di ricerca sui livelli canonici, in vista del rialzo che si registra puntuale nella primavera seguente.



Tendenza confermata anche per quest’anno



Anche quest’anno, Google sta confermando i medesimi trend: negli scorsi mesi l’interesse nel tempo dimostrato dai navigatori è stato inferiore alla media, certamente perché l’incertezza dovuta alla situazione sanitaria ha creato una situazione di stallo anche per quel che riguarda la programmazione delle vacanze estive, tuttavia ora, come da prassi, si sta registrando l’immancabile impennata.



Già nel mese di maggio, infatti, l’interesse nel tempo di 50 è stato superato e nella settimana intercorsa tra il 6 e il 12 giugno si è toccato quota 70, segno evidente del fatto che tantissime persone stanno effettuando delle ricerche in rete per organizzare la loro vacanza estiva nella Riviera Romagnola.



Una riflessione per le aziende: l’importanza di “cogliere” tutte queste ricerche



Questi dati, ovviamente, fanno riflettere, ed evidenziano come sia importante cogliere queste ricerche da parte delle tante aziende che operano nel settore turistico in quel di Rimini.



Alberghi, B&B, case vacanza, ma anche bar, pub, stabilimenti balneari, discoteche: per aziende come queste può essere davvero molto importante riuscire a cogliere queste ricerche da parte degli utenti per incrementare il loro business e per farlo, è evidente, è fondamentale avere un sito Internet.



Per essere competitivi, inoltre, può essere utile prevedere anche delle strategie di Web Marketing mirate: la concorrenza è tanta, dunque delle soluzioni professionali come ad esempio delle ottimizzazioni SEO del sito in questione possono senz’altro fare la differenza.