Tennis, Andrea Picchione vola nei quarti nel torneo ITF Future di Antalya

| 17:44 - 24 Giugno 2021

Andrea Picchione ci ha preso gusto. Prosegue infatti la corsa dell’allievo della Galimberti Tennis Academy nelle “Antalya Series”, torneo Itf Future nella località turistica turca (15.000 dollari, terra) dove ha raggiunto i quarti di finale partendo dalle qualificazioni.

Dopo aver eliminato per 6-3 6-2 all’esordio nel tabellone principale il francese Mathieu Perchicot, terzo favorito del torneo, il 23enne aquilano ha superato anche la fatidica prova del nove imponendosi per 6-2 6-4, in un’ora e 36 minuti di gioco, sull’argentino Alex Barrena, così da rimpinguare il bottino di punti ATP che guadagnerà.

Prossimo avversario di Picchione – per la terza volta in carriera spintosi così avanti in una tappa del circuito internazionale dopo i quarti raggiunti a Sharm El Sheikh nel febbraio lo scorso anno e la finale a Tabarka nell’ottobre 2019 – sarà l’altro argentino Facundo Juarez, ottava testa di serie.

Nelle qualificazioni l’allievo dell’ex davisman e del suo staff tecnico a Cattolica al 1° turno aveva piegato per 75 57 10-4 il tedesco Dominique Graf, poi si era ripetuto ai danni del giapponese Daiki Yoshimura, battuto 61 76 (4), e nel turno decisivo per il main draw con un’ottima prestazione aveva regolato 63 64 il polacco Pawel Cias, prima testa di serie delle “quali”, ripetendo quanto ottenuto due settimane fa negli Internazionali su erba di Gaiba quando si era guadagnato sul campo un posto nel main draw.