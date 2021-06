Tra i musicisti c'è un riminese: la band suona la sigla di "Calciomercato l'originale" su Sky

Attualità

Rimini

| 07:07 - 27 Giugno 2021

Frame della sigla di Calciomercato l'originale, con Filippo Tosto in primo piano.



Uno swing suonato in una balera, cantato da Alessandro Bonan, noto conduttore televisivo di SkySport e musicista. Nel testo snocciola i nomi dei calciatori della Serie A, accompagnato dalla musica suonata dalla sua band. Al basso c'è il 23enne Filippo Tosto, da Novafeltria, che da due anni collabora con Bonan, suonando le sigle di "Calciomercato l'originale", il programma cult di Sky che parla delle trattative del mercato calcistico. "E' un'esperienza molto bella e gratificante lavorare con persone di alto livello professionale e di alto livello umano, persone con la P maiuscola", racconta Filippo, che confessa di non seguire il calcio. La sua passione è stata fin da piccolo per la musica: qualche anno fa ha lasciato l'Alta Valmarecchia per diplomarsi al prestigioso CPM Music Institute di Milano. Filippo, suonando in diverse band il basso e il contrabbasso, è stato notato dal produttore di Bonan durante una serata a Bergamo, nel 2019. E' stato quindi selezionato per far parte della band del noto conduttore, che è anche autore di spettacoli teatrali. "Sì, con la band lo accompagniamo dal vivo a teatro. A inizio luglio presenteremo il nuovo spettacolo teatrale, partiremo in tournée anche se ovviamente c'è il punto interrogativo del Covid", racconta il giovane musicista novafeltriese. Che si fa strada, nella Milano da bere, ma non dimentica le sue radici. Tosto infatti sta ultimando le pratiche burocratiche per aprire un proprio studio di registrazione a Novafeltria, per avviare un nuovo progetto: "Sono orientato a occuparmi della creazione di jingle o sigle, per la pubblicità su canali tradizionali e sui social". E così, mentre "Calciomercato l'originale" racconta le trattative che fanno sognare i tifosi di tutta Italia, Filippo insegue a sua volta sogni che sono traguardi concreti: da raggiungere con umiltà, impegno e passione, tre doti che non mancano al giovane musicista, un altro talento forgiato nella Novafeltria città della musica e città d'adozione del grande Ivan Graziani.



Riccardo Giannini