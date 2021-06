L'anno di Dante: visita guidata alla Rocca di Santarcangelo di Romagna

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:15 - 24 Giugno 2021

Dante.

Un appuntamento storico, artistico e culturale inserito in un contesto dal valore inestimabile. L'evento si svolgerà venerdì 9 luglio dalle ore 17 alle 19.



Un viaggio che desidera accompagnare il visitatore alla scoperta delle esperienze vissute dal Poeta fiorentino per celebrare l’Anno di Dante. Un percorso storico che si addentra nelle vicende politiche di un uomo che è stato non solo letterato ma anche combattente, partecipando ad una delle pagine di storia più importanti del XIII secolo.



Una visita esclusiva in cui scoprire la storia della Rocca Malatestiana di Santarcangelo di Romagna raccontata dalla proprietaria Principessa Marina Colonna di Paliano, integrata da un approfondimento Dantesco guidato da esperti in costume medievale, in cui risalterà il legame tra il Castello, che ha fatto da cornice alla battaglia storica tra Guelfi e Ghibellini, e il Sommo Poeta.



Prezzo: 30,00 euro a persona *(il costo per persona include la Visita guidata storica al Castello e l’approfondimento su Dante Alighieri). Prenotazione Obbligatoria (prenotazioni accettate sino ad esaurimento posti) Al momento della prenotazione sarà richiesto il pagamento anticipato dell’intero importo tramite bonifico bancario. In caso di disdetta sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre i sette giorni antecedenti l’evento.