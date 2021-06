A Rimini Fondazione di Comunità per riunire mondo volontariato 

Attualità

Rimini

| 15:53 - 24 Giugno 2021

Volontariato.

Muove i suoi primi passi il progetto che porterà entro due anni alla nascita della Fondazione di Comunità di Rimini, l'organo che metterà in rete tutte le organizzazioni del volontariato del territorio dotandole di nuovi strumenti per sensibilizzare cittadini e imprese alla cultura del dono. L'iniziativa è nata su spinta dell'associazione Volontarimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione San Giuseppe per l'aiuto materno e Fondazione Enaip S. Zavatta. In particolare, Volontarimini ha messo a disposizione la somma di 100.000 euro quale dotazione di base della futura Fondazione di Comunità. Sono una trentina a livello nazionale questi tipi di fondazioni e in Emilia-Romagna vi è solo l'esperienza pilota di Parma. In provincia di Rimini sono 209 le organizzazioni di volontariato iscritte al registro, 293 le associazioni di promozione sociale e mentre 68 le cooperative sociali.