Rimini, un’estate in musica: da Diodato a Sfera Ebbasta. Ecco il cartellone

Eventi

Rimini

| 15:40 - 24 Giugno 2021

Ensemble Symphony Orchestra.

Un’estate di grande musica a Rimini, da vivere e da ascoltare ovunque, dalle arene e piazze in centro storico fino al mare tra Marina Centro e il palco dell’Arena Lido alla Darsena di Rimini fino alle colline del nuovo Parco degli Artisti.



Tra i nomi della musica che accompagnano l’estate riminese: Willie Peyote, Subsonica, Rockin'1000, I Ministri, Margherita Vicario, Peppe Servillo, Danilo Rea, Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly , Avishai Cohen Trio, Diodato, Extraliscio, Morgan, The legend of Morricone, Grupo Compay Segundo, Negramaro, Sfera Ebbasta, Mirko Casadei, Ron, Filippo Graziani, Bobby Solo.



Tra i concerti live più attesi, quello di Diodato, che sarà il grande protagonista della Notte Rosa nella serata di sabato 31 luglio. Dopo una stagione 2020 da record che lo ha visto, unico artista italiano, vincere nello stesso anno, oltre al Festival di Sanremo, il David di Donatello 2020, i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak d’Oro del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, entrata nella memoria collettiva per essere stata parte della colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek, Diodato sarà sul palco di Rimini con una super band di cui fa parte anche Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni.



Sempre in occasione della Notte Rosa, all’alba della notte fra venerdì e sabato, protagonista sulla spiaggia di Rimini Terme con ‘The Legend of Morricone’, sarà l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno che eseguirà un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni la bravura dell’attore Matteo Taranto.



Ad animare la serata clou della Notte Rosa 2021, con l’arrivo de La Milanesiana a Rimini in centro storico, saranno Morgan e gli Extraliscio, il gruppo romagnolo che ha ridato vita al liscio in chiave punk, protagonista di alcuni dei momenti più interessanti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo (venerdì 30 luglio – info: www.lamilanesiana.eu).



Dal 12 luglio al 1 agosto, torna a Rimini anche l’intrattenimento e la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio. Durante la settimana e nel weekend dirette pomeridiane, animazione, dj set e ospiti a sorpresa.



Domenica 1° agosto, a conclusione del week-end della Notte Rosa, all'Arena Lido sbarca l'alternative rock de I Ministri, che dopo il singolo "Peggio di Niente" presentano il nuovo EP “Cronaca nera e musica leggera”.



Sempre sul palco di Arena Lido il cartellone propone altri grandi concerti (ore 21, ingresso a pagamento, biglietti su TicketOne e Liveticket) a partire dai Subsonica (12 agosto), il gruppo cult del panorama rock elettronico italiano che con la tournee estiva riprende a suonare dal vivo e festeggia 25 anni dall’inizio della propria storia, ritornando ai groove dei primi tempi. E ancora Willie Peyote (6 agosto), il rapper, che reduce dal successo sanremese di “Mai dire Mai (La locura)” torna in tour per presentare il nuovo disco “IoDegradabile”. Venerdì 23 e sabato 24 luglio sarà la volta di Rockin'1000, la più grande Rock Band al mondo, che suona insieme nel format Power 100, il live con la formazione da 100 elementi che vedrà i musicisti impegnati a rotazione in una jam session continua. E ancora il 27 agosto si esibirà la talentuosa cantautrice e attrice Margherita Vicario, e il 22 luglio il Grupo Compay Segundo direttamente dal Buena Vista Social Club gli ambasciatori del “Son cubano” e delle musiche del leggendario Francisco Repilado Munoz (più noto come Compay Segundo). Il 18 agosto Mogol incontra gli artisti riminesi che interpreteranno i suoi brani indimenticabili. Oltre al tributo a Lucio Battisti, ci sarà anche quello a Ivan Graziani “Fuochi sulla Collina” di Andrea Scanzi e Filippo Graziani (10 agosto) e Bob Dylan (20 agosto). Domenica 4 luglio Pierfrancesco Pacoda ci guida in un viaggio lungo vent’anni di musica dance e di clubbing sulla riviera romagnola con ‘Tenera è la notte’ la riviera della club culture rende omaggio a Claudio Coccoluto. Una serata per rivivere le atmosfere che hanno fatto della riviera romagnola un riferimento obbligato della Club Culture internazionale.



Da non dimenticare il jazz firmato Crossroads. L'Arena Lido ospiterà infatti “Fly me to the moon”, omaggio a Frank Sinatra con l’Italian Jazz Orchestra, special guest Sarah Jane Morris & Nick The Nightfly (3 luglio) e Avishai Cohen Trio (25 luglio). Concludono gli appuntamenti riminesi della rassegna Peppe Servillo e Danilo Rea che si esibiscono il 15 luglio in centro storico al complesso degli Agostiniani, dove, oltre al Jazz, si terranno gli appuntamenti con la musica classica, in particolare la Musica Antica, come anteprima al tradizionale appuntamento con la Sagra Musicale Malatestiana, il prestigioso evento culturale che tornerà tra settembre e dicembre, a presentare i concerti sinfonici con prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale e la musica da camera (info: www.sagramusicalemalatestiana.it).



Debutta questa estate anche la prima produzione riminese del Teatro Galli con Aroldo, l’opera di Giuseppe Verdi che nel 1857 inaugurò il “Nuovo Teatro di Rimini” e che ritornerà al Galli il 27 e 29 agosto, in una coproduzione che vede il Teatro Galli capofila e con i teatri di Ravenna, Piacenza e Modena.



Da non perdere le affascinanti atmosfere sul mare da godere durante tutta l’estate con i concerti all’alba e al chiaro di luna sulla spiaggia di Rimini Terme, organizzati dall’Associazione Rimini Classica, a partire dal primo concerto/evento "Il Bacio" il 25 giugno, fino al piano solo di Remo Anzovino il 22 agosto (per info: www.riminiclassica.it)



Per l’estate 2021 tornano anche “Concerti d’estate 2021” dell’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini con 4 appuntamenti (5, 22 luglio, 2 agosto e 5 settembre), organizzati al Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini e nell’arena Agostiniani in centro storico, dove si esibiscono in concerto la Banda città di Rimini, la Banda giovanile e la AB Rimini Big Band (formazione musicale jazz parte integrante della Banda città di Rimini).



La rete di arene diffuse con i loro palcoscenici all’aperto vede il debutto, quest’anno, del Parco degli artisti sulle rive del fiume Marecchia, a Vergiano di Rimini. Un’arena in mezzo al verde con un calendario di eventi molto fitto, dove la musica la fa da padrone per allietare le calde serate estive. Tra gli ospiti più attesi Ron, cantautore e polistrumentista, autore di alcune delle più belle canzoni italiane (12 agosto); Joyce Elaine Yuille, cresciuta tra il jazz della ”Grande Mela” e l’ ambiente delle chiese gospel (5 agosto); i Moka Club in concerto con tutti i classici della disco anni ’70 e primi anni ’80 (18 luglio); Filippo Graziani canta Ivan il 4 luglio; Special Guest: Bobby Solo nella serata anni ’60 di Sergio Casabianca e le Gocce (16 luglio). E ancora l’omaggio a Lucio Battisti (3 luglio) e la serata dedicata a Vasco ‘Il primo Vasco non si scorda mai’(9 luglio). Non poteva mancare Roberta Cappelletti, la regina della musica romagnola (22 agosto).

Per info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



Dall’1 al 5 settembre torna a Rimini Balamondo, il festival che mescola il liscio con il rock, il jazz e la world music organizzato da Mirko Casadei, che avrà al centro la storia, la magia e l’evoluzione del liscio, in dialogo con la musica di tutto il mondo, vero e proprio linguaggio universale che unisce persone e popoli.



La grande musica dal vivo continua con due grandi ripartenze tutte riminesi, con i concerti del rapper e recordman di vendite Sfera Ebbasta, che aprirà il suo tour nazionale l’11 settembre 2021 proprio dall’RDS stadium di Rimini. Sempre da Rimini il trampolino di lancio del nuovo tour dei Negramaro che partirà da Rimini il 7 ottobre prossimo dall’RDS Stadium (data zero), dando il via a una straordinaria stagione di grandi appuntamenti dal vivo.



Il calendario completo degli eventi a Rimini è a questo link su www.riminiturismo.it