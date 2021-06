Aldi, nuovo negozio a Rimini. Assunti 15 dipendenti

Attualità

Rimini

| 15:18 - 24 Giugno 2021

Il taglio del nastro.



Aldi, parte del Gruppo Aldi Sud, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, apre oggi giovedì 24 giugno 2021 il suo primo negozio a Rimini, in via Flaminia 403 F, nel quartiere N. 3 Aldi raggiunge così il traguardo dei 16 punti vendita in Emilia-Romagna, continuando a registrare un ottimo riscontro da parte dei consumatori della regione per la propria offerta discount di qualità. L’opening conferma il piano di espansione dell’azienda nelle sei regioni del Nord Italia dove è presente con 119 negozi, portando impulso all’economia locale e all’occupazione. L’apertura del nuovo punto ha contribuito a creare 15 nuove opportunità lavorative per un totale di 219 collaboratori attivi nei negozi della regione.



Con una superficie di vendita di circa 1.000 m2 e 93 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, il negozio di Rimini ha contribuito alla riqualificazione dell’area con interventi di miglioramento della viabilità pubblica, tra cui il rifacimento del marciapiede e dei corselli di accesso ai posti auto, la creazione di aree verdi nei parcheggi, la piantumazione di alberi e l’adeguamento degli impianti a rete. Il negozio romagnolo è inoltre una struttura “green”: in linea con le politiche di sostenibilità ambientale del gruppo, è dotato di impianto fotovoltaico dalla portata di 48,45 kWp