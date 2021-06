Un nuovo pulmino per trasporto gratis degli anziani per l'associazione Unitalsi di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:11 - 24 Giugno 2021

Pulmino Unitalsi.



Un nuovo pulmino per aiutare chi ha bisogno. Venerdì 25 giugno, alle ore 12, nel giardino della Diocesi, alla presenza del Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, del parroco del Duomo Don Giuseppe Tognacci e del presidente di Unitalsi – sottosezione di Rimini Valentino Antonelli, verrà consegnato un pulmino, a Unitalsi, da parte della cooperativa Pubblicità Solidale. Si tratta di un mezzo offerto in comodato gratuito.



Con questo mezzo, la “flotta” della sottosezione riminese si amplia a tre mezzi, sempre più necessari per trasportare disabili e anziani, per ogni tipo di accompagnamento: visite mediche, casa di cura, ospedale, e qualsiasi altra necessità, dal lunedì al sabato, e sempre gratuitamente.

Il nuovo pulmino servirà in particolare la zona nord, da San Vito a Santarcangelo, mentre i restanti due sono utilizzati su Rimini e sulla zona sud della Diocesi.



L’associazione, nata a Rimini nel 1935, l’anno seguente ha effettuato il primo pellegrinaggio a Lourdes, e oggi è impegnata quotidianamente al servizio delle fasce più disagiate. In particolare: attività a supporto dei Pellegrinaggi, l’assistenza domiciliare agli anziani, il trasporto di anziani e ammalati, i soggiorni estivi e gli interventi d’emergenza sociali. In marzo organizza la Giornata nazionale con la vendita di piantine di ulivo il cui ricavato è destinato al sostegno delle varie attività solidali.



Attualmente Unitalsi - sottosezione di Rimini conta 110 soci attivi. È diffusa in tutti i vicariati della Diocesi, da Savignano a Cattolica, da Santarcangelo a Morciano. Oltre a Valentino Antonelli, presidente, la sottosezione conta un vice presidente, 5 consiglieri, 1 responsabile pulmini, 1 infermiere, 1 personale, 1 animatore, 1 un responsabile protezione civile.

L’ultimo pellegrinaggio a Lourdes organizzato da Unitalsi, nell’ottobre 2019, ha visto la partecipazione di 120 persone.