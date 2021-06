Infissi: quali sono i migliori a livello di coibentazione termica?

Attualità

24 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Scegliere degli infissi di qualità è molto importante per un immobile, che si tratti di un’abitazione, un ufficio o altro ancora, e i parametri da considerare sono diversi.



Oltre all’estetica, alla robustezza e ad altri aspetti tecnici, è molto importante valutare le capacità di coibentazione termica dell’infisso, ovvero le capacità di trattenere all’interno le temperature.



L’importanza di procurarsi infissi isolanti



Un infisso ben isolante è destinato a rivelarsi utile in qualsiasi periodo dell’anno: in inverno, certamente, quando si utilizzano i sistemi di riscaldamento, ma anche in estate, quando si fa invece ricorso alla climatizzazione per godere di temperature piacevoli.



Procurarsi degli infissi con buone capacità di isolamento termico significa dunque risparmiare, ecco perché si tratta di una sorta di investimento, non va inoltre trascurato il fatto che influendo non poco sulla complessiva efficienza energetica dell’immobile, gli infissi possono rivelarsi provvidenziali per raggiungere una classe energetica più elevata e questo, come noto, influisce positivamente anche sul valore commerciale del bene, sia in caso di compravendite che di affitti.



Ma quali sono i materiali più performanti da questo punto di vista? Quali sono gli infissi che meritano maggiore considerazione? Scopriamolo subito.



Infissi in PVC



Il PVC è considerato da sempre un ottimo materiale per quel che riguarda l’isolamento termico, essendo per natura un pessimo conduttore.



Non è certamente per caso se questo tipo di infissi è divenuto molto diffuso, unitamente al fatto che tale materiale è assai apprezzato per il fatto di essere leggero, dunque facilmente lavorabile, ed economico.



Gli infissi in PVC sono soddisfacenti anche per quanto riguarda l’isolamento acustico, un altro aspetto che ha senz’altro la sua importanza, soprattutto negli ambienti domestici.



Infissi in legno



Anche gli infissi in legno sono una scelta valida per quanto riguarda la coibentazione termica: questo materiale infatti sa trattenere efficacemente le temperature negli ambienti interni e può così contribuire in maniera assai utile ad evitare la dispersione termica, in casa come in ufficio o in qualsiasi altro ambiente indoor.



Un grande punto di forza di questi infissi corrisponde inoltre alla loro bellezza, la quale è davvero proverbiale: il legno, con le sue naturali venature e i suoi colori caldi ed accoglienti, è sempre molto amato, e può impreziosire in maniera assai efficace sia contesti classici che moderni.



Infissi in alluminio



Per quanto riguarda gli infissi in alluminio è necessario soffermarsi in maniera più approfondita: circa questi prodotti, infatti, è doverosa una distinzione.



L’alluminio è un ottimo conduttore, questo significa che è un materiale da evitare nell’ottica della coibentazione termica: sebbene tale metallo sia stato ampiamente utilizzato, in passato, dall’industria degli infissi, in primis per la sua resistenza e per la sua economicità, i suoi limiti a livello di coibentazione termica sono tali da aver reso necessari degli appositi accorgimenti industriali.



Come descritto nel dettaglio nel sito Internet finestreportegenova.it, la distinzione fondamentale per gli infissi in alluminio è quella tra quelli classici, cosiddetti con taglio “a freddo”, e quelli “a taglio termico”.



Se gli infissi in alluminio con taglio a freddo sono senz’altro da evitare, in quanto non favoriscono affatto la coibentazione termica, il discorso è del tutto diverso per quanto riguarda il taglio termico.

Negli infissi in alluminio con taglio termico, infatti, tra profilo interno e profilo esterno sono inseriti dei materiali con elevate capacità isolanti, grazie a cui le ottime caratteristiche naturali di questo metallo, di cui si è detto, possono convivere senza problemi con un isolamento termico più che affidabile.