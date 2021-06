Cade dal quinto piano muore: la tragedia a Marebello di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:32 - 24 Giugno 2021

Una donna di 77 anni originaria di Novara è deceduta questa mattina (giovedì 24 giugno) a Marebello di Rimini, in seguito a una caduta dal quinto piano di un residence. È successo intorno alle 7.30 e sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i carabinieri del comando provinciale di Rimini. La magistratura ha disposto l'autopsia anche se le cause più probabili sono riconducibili a un malore o a un gesto volontario. Al momento del fatto la 77enne divideva il monolocale con uno dei figli che si trovava in un'altra stanza da letto.