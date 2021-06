Riempie la borsa di merce ma alla cassa paga solo una baguette e un the: 20enne smascherato

Cronaca

Rimini

| 14:22 - 24 Giugno 2021

Agenti di Polizia davanti al Centro Commerciale "Le Befane".



Un 20enne italiano è indagato per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato in relazione a quanto avvenuto ieri sera (mercoledì 23 giugno), intorno alle 20.30, al supermercato del centro commerciale Le Befane di Rimini: il giovane è stato notato dal personale mentre strappava i cartellini di alcuni capi di abbigliamento, per poi nasconderli in una borsa che aveva con sé e quindi passare inosservato alle casse anti-taccheggio. Oltre ad alcuni calzini e tre t-shirt, ha prelevato anche bibite, scatolette di tonno, gelati e dolciumi. Per non destare sospetti, ha pagato regolarmente alla cassa self-Service una baguette e una bottiglia di the. Ma una volta passata la cassa è stato fermato e a quel punto, controllando borsa e scontrino, il personale ha allertato la Polizia, che ha formalizzato la denuncia a carico del 20enne.