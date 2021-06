San Marino, apre nuovo outlet: a pieno regime 800 dipendenti, 2 milioni di visitatori all'anno

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:14 - 24 Giugno 2021

San Marino Outlet Experience.

È stato inaugurato oggi (giovedì 24 giugno) il San Marino Outlet Experience, l’outlet promosso da Borletti Group, Aedes SIIQ, DEA Real Estate Advisor e VLG Capital. Alla cerimonia di apertura e taglio del nastro erano presenti anche rappresentanti del Governo e delle principali Istituzioni di San Marino.



L’Outlet accoglierà visitatori, turisti e clienti “per un’esperienza di shopping di qualità e in sicurezza. Tra le prime insegne al debutto, frutto di un’accurata selezione coerente con il posizionamento scelto, brand di fascia luxury di richiamo internazionale come ad esempio Prada e Dolce & Gabbana” ha sottolineato Luca de Ambrosis Ortigara, fondatore di DEA Real Estate Advisor.



Il nuovo Outlet, situato a soli 15 minuti dal casello autostradale di Rimini Sud ed a 20 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino e dalla stazione ferroviaria di Rimini, si propone anche come ulteriore punto di riferimento e promozione del territorio: la struttura ospita, infatti, uno spazio condiviso con la Repubblica di San Marino per fornire a turisti e visitatori tutte le informazioni relative alla più antica Repubblica d’Europa, il cui centro storico è patrimonio mondiale dell’Unesco.



I proprietari dell'Outlet parlano di un potenziale di 2 milioni di visitatori all'anno, nazionali e stranieri. Gabriele Cerminara, COO di Aedes SIIQ e Presidente di The Market PropCo, società proprietaria dell’Outlet, evidenzia che "i segnali dal mercato sono positivi e ci auguriamo che il centro possa diventare un luogo di attrazione per la Repubblica e per tutta la riviera Adriatica”.



Vincenzo Buonocore, managing Partner di VLG Capital, evidenzia: "Oggi è un momento importante di un percorso iniziato 6 anni fa com un investimento di € 175 milioni per sviluppare 25.000mq di GLA, per un totale di 130 negozi. Oggi l’inaugurazione della prima fase con i suoi 80 negozi su 17.000mq di GLA. Il capitale sinora investito è pari a € 125 milioni, incluso il supporto finanziario garantito da Intesa Sanpaolo e BAC – Banca Agricola Commerciale. Rilevante è la ricaduta sull’economia sammarinese, sia per il coinvolgimento di aziende locali, con incarichi per € 40 milioni circa, ma anche per la funzione di volano che l’Outlet avrà per lo sviluppo di tante nuove iniziative. In termini occupazionali, invece, ci aspettiamo che il centro a regime impiegherà circa 800 persone”.



Maurizio Borletti, Co-Founder di Borletti Group, parla di "segnale di rinascita per tutte le parti coinvolte, dall’amministrazione pubblica che ha sostenuto il progetto, ai brand che hanno investito e creduto nella validità dell’idea commerciale. Siamo convinti che clienti e visitatori arriveranno numerosi”.



Sul piano della sostenibilità ambientale, si evidenzia l’utilizzo di impianti di illuminazione a Led e l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di generare oltre 300 MWh all’anno, pari al 38% del fabbisogno totale delle parti comuni, elementi che hanno contribuito positivamente al conferimento della certificazione Breeam, protocollo internazionale per la sostenibilità edilizia.



L’Outlet è dotato, inoltre, di un’area parcheggio coperta da 1.400 posti, con accesso diretto al centro tramite ascensori dedicati, e un’area esterna riservata ai veicoli elettrici dotata di 38 colonnine di ricarica disponibili a titolo gratuito. Fra i servizi offerti ai clienti vi è la Welcome Lounge, un’area dedicata all’accoglienza con personale multilingua in grado di fornire supporto a tutti coloro che desiderano orientarsi all’interno del centro e visitare il territorio Sammarinese. Un servizio di free Wi-Fi è, inoltre, disponibile in tutte le aree dell’Outlet. All’interno della struttura sarà presente anche una zona playground attrezzata, disponibile a titolo gratuito, per le famiglie con bambini. Ulteriore elemento distintivo sono le prestigiose Lounge, per un totale di oltre 400 mq, dove sarà possibile godere di un’esperienza d’acquisto riservata e confortevole. In questi spazi saranno anche offerti una serie di servizi aggiuntivi, tra i quali il deposito bagagli e l’assistenza di esperti personal shopper. Grande attenzione sarà data al cliente ed alla sua esperienza di shopping.



L’Outlet sarà aperto tutti i giorni dell’anno, salvo diverse disposizioni da parte delle autorità competenti, dalle ore 10:00 alle 20:00. Controlli e sicurezza saranno elementi di prioritaria attenzione, anche considerata l’emergenza sanitaria non ancora conclusa.