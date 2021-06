Rimini Calcio, Gianluca Zattarin il nome caldo per la panchina

Sport

Rimini

| 14:18 - 28 Giugno 2021

Gianluca Zattarin.

Chi sarà l’allenatore del Rimini nella prossima stagione? Sfumato Luca Tabbiani, promosso col Fiorenzuola in serie C, e confermato Antonio Andreucci dalla Clodiense – i due profili più accreditati – sul nuovo mister biancorosso c’è una cortina di silenzio. Arnaldo Franzini – il tecnico col curriculum migliore - dopo un primo incontro, non ha ricevuto più notizie dal club biancorosso. Negli ultimi giorni ha preso corpo con insistenza la candidatura di Gianluca Zattarin (classe 1974).

Ex difensore di serie C, ha guidato per cinque anni, dal 2010 al 2015, l’Este: per quattro volte ha fatto i playoff ed un’altra è stato beffato dal Forlì sul filo di lana causa la penalizzazione per un tesseramento irregolare a quattro giornate dalla fine che ha dato il via libera al Forlì. Per tre stagioni ha allenato il Lentigione (al secondo campionato ai playoff dopo esser stato al comando fino alla 25esima giornata: fu promosso allora il Ravenna di Mauro Antonioli), quindi il Delta Porto Tolle e il Franciacorta (subentrato e poi esonerato).

E’ di Padova, la città di Maniero con cui ovviamente ha ottimi rapporti e stima reciproca. Anche Zattarin come Franzini predilige un modulo offensivo. La curiosità è che da 35 anni trascorre le vacanze estive a Viserba. Inutile chiedergli di contatti col club: “Parlate con Maniero” glissa. E’ un mister a cui piace lavorare coi giovani: all’Este ha cresciuto Kevin Lasagna dell’Udinese e il terzino mancino Andrea Beghetto, ora al Pisa (ex Frosinone).

Il tecnico può vantare, inoltre, un passato da calciatore alle spalle, iniziato nel Padova, la squadra della sua città, nel 1992. Successivamente ha indossato le maglie di Triestina, Chievo Verona, Pisa, Chieti, Brescello, e Catanzaro e da ultimo in C2 col Poggibonsi.