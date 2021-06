"Pinocchio" in scena al Teatro Aperto di Poggio Torriana

Eventi

Poggio Torriana

| 12:12 - 24 Giugno 2021

Teatro all'aperto Poggio Torriana.

Come ogni estate tornano, al Teatro Aperto di Poggio Torriana, gli appuntamenti della rassegna Un teatro per i Ragazzi, organizzata dal Comune di Poggio Torriana con la collaborazione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatri Centro di produzione teatrale.

Venerdì 25 giugno, alle ore 21, ad andare in scena sarà lo spettacolo “Pinocchio” di Marcello Chiarenza con Maurizio Casali e Mariolina Coppola per la regia di Claudio Casadio.

L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico, o meglio sulla bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto.

Ed è proprio il LIBRO il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e rinnamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare.

Costo del biglietto: gratuito per bambini fino a 10 anni; € 5 per over 10 e adulti.

La rassegna si svolge nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid 19.

Dalle ore 20 è attivo un servizio di bar-piadineria nell’area ristoro dell’arena a cura della Proloco di Poggio Berni.