La recensione, il sostantivo femminile tra i più utilizzati nell'era moderna

Grazie ai social e all'espansione di internet è possibile trascrivere una recensione.

La recensione, sostantivo femminile tra i più utilizzati nell'era moderna. Il dizionario la definisce come "articolo di giornale o di rivista inteso ad illustrare ed a giudicare criticamente uno scritto o uno spettacolo, una mostra, un concerto".



In realtà però negli ultimi anni questo concetto si è ampliato a dismisura e tutti noi possiamo, grazie ai social e all'espansione di internet, trascrivere una recensione. Prima era, come dicevamo, riservato a poche categorie, ma ora è di moda recensire un venditore, un ristorante, un albergo e tante altre attività.



E' diventata una valutazione universale alla quale ci appelliamo sempre più spesso. Vogliamo andare in un tal ristorante? Diamo uno sguardo alle recensioni. Vogliamo giocare su un tal casinò online? Studiamo prima le recensioni, per stare più sicuri.



Sicurezza, appunto, una sorta di parola d’ordine quando affrontiamo la rete, la quale nasconde purtroppo sempre insidie pericolose. Rete però comunque da affrontare perchè è ormai innegabile che viviamo in simbiosi con essa, ci permette di fare praticamente tutto ciò che vogliamo, dal lavoro agli hobby, dal divertimento all'intrattenimento.



La tranquillità di navigare su siti sicuri è indispensabile, imprescindibile, soprattutto, ma non solo intendiamoci, se decidiamo di giocare sui casinò online. Intanto occorre accertarsi che entrando ci troviamo all'interno di una struttura gaming fornita del necessario numero della licenza dell’Agenzia delle dogane, che ne certifica il monitoraggio. Inoltre, ed è la risorsa più interpellata dai naviganti, è di grande utilità e sicurezza approcciare con quei portali che recensiscono siti di gioco legali, come starcasino, che fornisce dettagliatamente tutte le informazioni utili per giocare in fiducia, senza paura di brutte sorprese, ma soprattutto ospita le recensioni, i giudizi di altri naviganti che hanno provato quel portale prima di te.



La crescente popolarità dei siti di recensioni online facilita di certo anche altri campi e attualmente in particolare uno dei settori più coinvolti, è quello turistico: itinerari di viaggio, recensioni su destinazioni e hotel, guide turistiche, suggerimenti su ristoranti ed eventi. Tanto in crescendo questa modalità in tal campo, da far nascere il termine Travel 2.0 come denotazione di tendenza.



Un metodo non infallibile, sia chiaro, ma che aiuta e non poco, a districarsi in una rete che spesso ci predispone delle trappole, ma grazie a queste indicazioni spontanee degli utenti che ci hanno preceduto e il loro ‘passaparola’, il nostro cammino è più agevole e meno incerto.