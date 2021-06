Sostenere la danza e i percorsi di formazione, torna l’appuntamento al Parco degli artisti di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:22 - 24 Giugno 2021

Dopo due anni di sospensione forzata torna finalmente “Sosteniamo Il Talento”, rassegna di danza a sostegno del fondo permanente per borse di studio che dal 2010 ha permesso di assegnare a studenti meritevoli la somma di 29.700 € come aiuti ai rispettivi percorsi di formazione in campo artistico.

Grazie alla preziosa e collaudata collaborazione con il Comune di Rimini e all’Associazione Culturale Sorridolibero, nella nuovissima location del "Parco degli Artisti" in Via Marecchiese 387 si alterneranno 16 scuole di danza, giovani compagnie e professionisti per due serate uniche venerdì 25 e sabato 26 giugno.

Una festa per la danza e per quasi 400 danzatrici e danzatori con l’obiettivo di sostenere il percorso formativo di altri giovani impegnati all’estero nella formazione artistica.

Sostenuto dal Comune, da RomagnaBanca e dal Gruppo SGR, organizzato da SpazioCorpo ASD e con la Direzione Artistica di Marco Baldazzi, l’evento assegna, oltre alle consuete borse di studio, un premio nominale di € 500 offerto da UISP Rimini.



I borsisti accompagnati negli anni da Sosteniamo il Talento sono ora professionisti attivi nel panorama della danza europea e Matteo Di Loreto, danzatore del Royal Danish Ballet, lo studente dal quale tutto è cominciato, venerdì 25 sarà sul palco di Sosteniamo il Talento con un assolo di sua creazione per tenere a battesimo questa ripartenza.



Sosteniamo il talento trova, nella partecipazione di tante realtà artistiche della regione Emilia Romagna e scuole di danza, linfa per continuare a nutrire un progetto di forte spessore etico, e nell’incasso delle serate la maggiore entrata per l’assegnazione dei fondi.

Venerdì 25 giugno si esibiranno: Aga Ballet Riccione, ArteDanza San Marino, Dance Dream Cesenatico, Centro Danza e Arti Sceniche Riccione, Centro Danza Futura Rimini, RetróPalco Cesenatico, Scuola di Danza Anca Ardelean Rimini e Scuola di Balletto Rimini.

Sabato 26 giugno sarà la volta di: Attitude Centro Danza San Marino, Aulos Danza Rimini, B-You Riccione, Centro Studi Danza e Arti Coreografiche Gambettola, Dance Studio Rimini, H.O.P.E. for Dance Rimini, OFFicina delle ARTi Cesenatico, Sisma Coaching Project, SpazioCorpo Rimini.

È possibile sostenere il progetto su www.sosteniamoiltalento.it e acquistare i biglietti (intero 13 €, ridotto 10 €) su circuito online www.liveticket.it, nelle rivendite fisiche e anche la sera stessa degli eventi, secondo disponibilità residua.