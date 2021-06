Pennabilli Artisti in piazza, ultimo appuntamento di giugno con i Supermen

Eventi

Pennabilli

| 10:39 - 24 Giugno 2021

Supermen.

Domenica 27 giugno alle ore 21 all’Anfiteatro appuntamento con i Supermen, progetto artistico che unisce il Duo Bucolico e I Camillas e con le loro sonorità e repertori, rendendo omaggio a Zagor Camillas (aka Mirko Bertuccioli), fondatore dei Camillas, mancato ad aprile 2020 a causa del Covid 19. Alla fusione atomica di queste due realtà musicali si aggiunge il menestrello elettronico Tonino Tremila, già storico bassista storico del Duo Bucolico.

Il pubblico ascolterà le loro musiche indelebili, dolci e ballerine, messe in gioco per dare vita ad un costrutto originale. Per coloro che non hanno la possibilità di assistere al concerto, sarà possibile ascoltarlo in diretta streaming sulla web radio CFR – Cosmic Fringe Radio.

I Supermen nascono nei dintorni del Monte Titano ma trovano la propria posizione di maghi all’interno del presepe della musica solo a Riolo Terme, dentro il Castello, nell’inverno del 2021.

La loro è una musica piena di ritmi ipnotizzanti e di ripetizioni isteriche. Il loro scopo è quello di dare un significato all’agitazione e una prospettiva all’ansia. Hanno corpi potentissimi e ogni cosa che dicono è Legge... ma non sanno cosa dicono. Si dice che potrebbero sconfiggere il Male, ma non lo fanno, per ora hanno altre priorità.

Il loro capo supremo si chiama Zagor e li controlla dal centro di un buco nero.

(Costo del biglietto: 7€ + 1€ ddp. Posti limitati, biglietti disponibili su liveticket.it)

Ricordiamo anche che il 28 giugno prenderà il via il workshop intensivo Human Knitting. Nuovi intrecci sociali, a cura del funambolo e recordman Andrea Loreni, l’artista e formatrice Claudia Conti e la psicologa, psicoterapeuta e istruttrice di Mindfulness Cristina Rositano, quest’anno insieme con il nome di Collettivo Nuova Maglieria Sociale. Il laboratorio, focalizzato sul tema del riavvicinamento sociale dopo mesi di isolamento prevede attività di rielaborazione del proprio vissuto personale attraverso l’accompagnamento dei formatori.

L’esito sarà presentato al pubblico sabato 3 e domenica 4 luglio alle ore 18, attraverso un happening esplorativo, che vedrà i partecipanti del laboratorio a tu per tu con lo spettatore che, dopo un momento di silenziosa connessione con il performer, assisterà ad una libera espressione delle sue emozioni derivate da questo incontro attraverso il movimento.

Per informazioni www.artistiinpiazza.com