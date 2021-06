Cinema, al Tiberio di Rimini "Due" in prima visione

Eventi

Rimini

| 10:16 - 24 Giugno 2021

Ingresso del cinema Tiberio di Rimini.

Il Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) propone un nuovo appuntamento della rassegna Accadde Domani promossa da FICE Emilia Romagna e dedicata al cinema italiano: sullo schermo da venerdì 25 a domenica 27 giugno alle ore 21 (sabato anche alle ore 17) è in programma, in prima visione, il film Due di Filippo Meneghetti con Barbara Sukowa, Martine Chevalier e Léa Drucker:

Accolto con entusiasmo ai festival di Toronto, Rotterdam e Londra, Due segna l'esordio sorprendente di Filippo Meneghetti, regista italiano di stanza in Francia che si candida a diventare una delle voci più internazionali del nostro cinema. La storia è quella di due donne mature, Nina e Madeleine, che si amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa, vivendo entrambe all'ultimo piano dello stesso palazzo. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento imprevisto, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l'amore tra le due è messo a dura prova...Tenendo insieme sentimento e ironia, dramma e suspense, Due sa raccontare la forza inarrestabile dell'amore in modo mai scontato e con un'empatia che avvince e commuove.