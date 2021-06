Lavoro come inclusione sociale, appuntamento on line da Rimini

Attualità

Rimini

| 10:06 - 24 Giugno 2021

Seminario on line "Il lavoro come inclusione sociale: demografia, immigrazione, sviluppo" venerdì 25 giugno dalle 16.30 .

Trattare di lavoro significa descrivere l'accoglienza sociale ed economica dei migranti ma anche di quella di noi stessi. Conosciamo i veri dati come flussi e andamenti invece delle semplificazioni giornalistiche o di dati di breve periodo? Ci sono stereotipi come quelli per cui i migranti non possono che essere lavoratori con qualifica generica, mentre in realtà rispetto ad altri colleghi con stesse mansioni ci sono persone con maggiore istruzione. Poco o niente si sa di come anche essi siano imprenditori e producono lavoro e ricchezza per i territori in cui sono presenti.

Ci sono i diritti negati, per loro come per noi, ma a chi possono rivolgersi gli immigrati per difendersi? Quali esperienze sono diventate pratiche positive?

Il lavoro significa inclusione anche come cittadini e promozione di un'educazione civica che parte dalle scuole, oltre a orientare al futuro lavoro.

L'iniziativa è parte della rassegna di Interazioni 2021 ed è realizzata in collaborazione con l'Associazione Il Borgo della Pace, Centro Aiuto alla Vita-Rimini, Casa Madiba Network e Sportello dei Lavoratori Stagionali.

Ai partecipanti all'incontro sarà messo a disposizione gratuitamente il file pdf del Dossier statistico Immigrazione 2020 grazie al supporto del Fondo dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Qui il link per partecipare