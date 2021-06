Marina Massironi a Rimini per il concerto/evento "Il bacio"

Eventi

Rimini

| 09:21 - 24 Giugno 2021

Marina Massironi.

Rimini Classica propone per Venerdì 25 giugno alle ore 21:30 presso la spiaggia di Riminiterme il primo concerto/evento "Il Bacio" della nuova Rassegna "Al Chiaro di Luna", in collaborazione con Blue Beach e Riminiterme. Protagonisti saranno il Trio Schumann, composto dal Flauto di Matteo Salerno, dalla viola di Aldo Maria Zangheri e dall'arpa di Monica Micheli e Marina Massironi che, partendo dal bacio più celebre di Paolo e Francesca del Canto V dell'Inferno Dantesco, reciterà su poesie e testi fra gli altri di Neruda, Bergerac, Marinetti e due testi originali scritti per l'occasione da Lia Celi, sempre dedicati al Bacio.

Accompagnata dal Plenilunio e coadiuvata dalla proiezione di immagini di celebri baci dell'Arte e della fotografia, la serata ci condurrà dentro sonorità ed atmosfere affascinanti, ironiche e seducenti.

I prossimi 2 appuntamenti della Rassegna saranno, sempre in corrispondenza del Plenilunio, sabato 24 luglio con l'Ensemble dell'Orchestra Sinfonica G.Rossini che proporrà Una Voce poco fa, da Rossini ai Beatles e domenica 22 agosto con il celebre pianista Remo Anzovino.

Biglietti non numerati euro 12,00, ragazzi fino a 14 anni euro 8,00, ancora disponibili anche la sera stessa al botteghino a partire dalle 20.30.