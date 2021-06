Tennis, Andrea Picchione elimina Perchicot nel torneo ITF di Antalya

Sport

Repubblica San Marino

| 21:21 - 23 Giugno 2021

Andrea Picchione.

Andrea Picchione continua la sua corsa nelle “Antalya Series”, torneo Itf Future nella località turistica turca (15.000 dollari, terra). L’allievo della Galimberti Tennis Academy, dopo aver superato di slancio le qualificazioni, ha esordito con un colpo ad effetto nel tabellone principale eliminando per 6-3 6-2 il francese Mathieu Perchicot, terzo favorito del torneo. Il 23enne aquilano, che con questo risultato guadagna preziosi punti per il ranking ATP, al secondo turno troverà sulla sua strada l’argentino Alex Barrena.

Nelle qualificazioni Picchione, numero 9 del seeding, al 1° turno aveva piegato per 75 57 10-4 il tedesco Dominique Graf, poi si era ripetuto ai danni del giapponese Daiki Yoshimura, battuto 61 76 (4), e nel turno decisivo per il main draw con un’ottima prestazione aveva regolato 63 64 il polacco Pawel Cias, prima testa di serie delle “quali”, ripetendo quanto ottenuto due settimane fa negli Internazionali su erba di Gaiba quando si era guadagnato sul campo un posto nel main draw.