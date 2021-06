Rimini Calcio, Gianmarco Gabbianelli ritorna in biancorosso? 'Il progetto mi stuzzica'

Sport

08:56 - 24 Giugno 2021

Gianmarco Gabbianelli ai tempi di Rimini e con la maglia dell'Albinoleffe.

Il primo acquisto del Rimini della prossima stagione potrebbe essere il trequartista Gian Marco Gabbianelli. E per lui sarebbe un ritorno visto che nell’era Cocif fu uno dei talenti scovati dal responsabile del settore giovanile Valter Sapucci nel Sant’Orso di Fano. Gabbianelli vestì il biancorosso dal 12 ai 16 anni e quando la Cocif non iscrisse il club al campionato di serie C, si accasò all’Inter (se lo contendevano anche Atalanta e Juve). Militò nei Giovanissimi di Succi e negli Allievi di D’Angelo.

Gabbianelli, classe 1994, prima di primeggiare in D ha militato in C con Pro Patria, Prato e Fano. Gabbianelli è uno degli uomini su cui punta il ds Andrea Maniero. Ha vinto il campionato col Campodarsego (10 gol), è arrivato secondo col Matelica (sei reti) alle spalle del Pesaro nelle stagioni in cui in qui club il ds era proprio Maniero. Ottima la stagione al Monterosi con la promozione sfuggita per un pelo (12 reti), precedente a quella al Campodarsego.

Nell’ultimo campionato Gabbianelli è risalito in serie C all’Albinoleffe segnando due gol di cui uno contro l’Alessandria nei playoff (l’altro contro la Carrarese). Ha il contratto anche per la prossima stagione, ma la sirena del Rimini non lo lascia affatto indifferente: il giocatore è salito a Rimini nei giorni scorsi, ha parlato col ds Andrea Maniero e ha incontrato il presidente Alfredo Rota. Una bozza di contratto sarebbe già pronta.

“Ho il contratto per un’altra stagione all’Albinoleffe – spiega Gabbianelli - La proposta del Rimini mi stuzzica, la categoria conta fino ad un certo punto e le prime classificate della serie D valgono quella di serie C di seconda fascia. Basta vedere quanto bene ha fatto il Matelica con una formazione confermata in grande parte - spiega Gabbianelli – Ho fiducia nel direttore Maniero, so che costruirà una squadra competitiva. C’è la volontà di risalire in serie C".

Il suo ruolo?

“Nel 4-3-1-2 sono il trequartista oppure posso fare l’esterno d’attacco, meglio a destra per sfruttare il sinistro, il mio piede preferito”.

Stefano Ferri