Play off Serie D: Rimini eliminato, perde 2-0 contro Aglianese Decidono le reti di Russo e Ballardini, per i biancorossi rimpianti per le occasioni di Gomis e Diop

Sport Rimini | 17:55 - 23 Giugno 2021 Un undici del Rimini (foto Venturini).

Si ferma alle semifinali il cammino del Rimini ai playoff. Contro l'Aglianese i biancorossi disputano una prova orgogliosa, ma pagano dazio alla pesante assenza del terminale offensivo Vuthaj: finisce 2-0 per i toscani, che capitalizzano con cinismo due delle tre occasioni create (la terza è il palo di Bellazzini su punizione al 66'), mentre il Rimini nel primo tempo spreca due palle gol con Gomis e Diop, e Ambrosini chiama Ansaldi alla respinta con un velenoso sinistro. L'Aglianese trova invece il gol con un diagonale vincente di Russo al 14'. A inizio ripresa il raddoppio di Bellazzini, con un morbido tocco sull'uscita di Adorni. Al 56' Battisti al cross per il colpo di testa di Ambrosini, impreciso però nella mira. Con una mezz'ora di gioco abbondante, il Rimini prova il forcing, ma i toscani si difendono e conquistano la finale: i neroverdi ospiteranno il Lentigione, vittorioso sul Prato.



Aglianese - Rimini 2-0



AGLIANESE (3-4-1-2): Ansaldi - Righetti, Colombini, Coda - Chiti (74' Duranti), Remedi, Ballardini, Casanova (89' Filieri) - Bellazzini (74'Petrucci) - Kouko (67' Giordani), Russo (67' Brega). In panchina: Carcani, Bianchi, Michelagnoli.

all. Capecchi.

RIMINI (4-4-2): Adorni - Giua (46' Battisti), Nanni, Valeriani, Canalicchio (89' Ceccarelli) - Pecci (68' Accursi), Gomis, Ricciardi, Arlotti - Diop (46' Sambou), Ambrosini.

In panchina: Lazzarini, Pupeschi, Manfroni, Aprea, Lugnan. All. Mastronicola.



ARBITRO: Djurdjevic di Trieste

RETI: 14' Russo, 46' Ballardini.

AMMONITI: Giordani, Ballardini, Remedi.

ESPULSI: nessuno.

NOTE:recupero 1'pt, 5'st.



