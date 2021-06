Ripartenza: il 3 luglio la "Festa dei Saldi" con negozi aperti la sera

Attualità

Emilia Romagna

| 17:03 - 23 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Una sorta di festa della ripartenza con i negozi, da Piacenza a Rimini, aperti la sera. E' quanto proposto - ribattezzando l'iniziativa "La Festa dei Saldi" - da Federazione Moda Italia Emilia-Romagna e Confcommercio Emilia per il prossimo sabato 3 luglio giorno d'avvio dei saldi. L'intento delle due associazioni, viene spiegato in una nota, non è solo quello di celebrare la partenza ma l'auspicato abbandono dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi 18 mesi: sotto la regia delle Confcommercio territoriali verrà incentivata, un'apertura serale coordinata dei negozi nei centri storici, nei quartieri, nelle vie cittadine. "Quest'anno l'avvio dei saldi estivi assume un valore particolare, quasi una festa della ripartenza - osserva Marco Cremonini, Presidente di Federazione Moda Italia Emilia-Romagna - e questa iniziativa vuole scaramanticamente segnare l'inizio del tanto desiderato ritorno alla normalità. Abbiamo passato come settore moda dei mesi difficilissimi, sostanzialmente dimenticati dai vari ristori e sostegni, e conseguentemente l'andamento della stagione dei saldi estivi sarà determinante per il futuro di tante imprese. Ci piace pensare che il peggio sia alle spalle e, mantenendo alta l'attenzione verso ogni precauzione sanitaria, siamo pronti a ripartire".