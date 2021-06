Coronavirus: a Rimini due casi sintomatici, in regione 55

Attualità

Rimini

| 16:04 - 23 Giugno 2021

Bollettino Covid 23 giugno 2021.

A Rimini 4 casi di contagio al nuovo coronavirus, due sintomatici. In totale, nei primi tre giorni della settimana, 8 casi totali. Rimangono due le persone ricoverate in terapia intensiva in ospedale. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 12 casi e Modena con 10 casi, seguono Parma (7) e Cesena (6); poi Imola (5), Ravenna, Forlì e Rimini (tutte con 4 casi). Quindi Reggio Emilia (2), Ferrara (1) e infine Piacenza, dove non si sono registrati nuovi casi.



In totale 55 nuovi casi su 16.429 tamponi (tasso di positività 0,3%), con la conferma del calo dei ricoveri: in terapia intensiva sono 32 (-2), 203 quelli negli altri reparti Covid (-5). Nessun decesso comunicato. Sul fronte vaccinazioni, 1.289.972 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.