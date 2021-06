Coronavirus, nel riminese i casi attivi calano ancora. Sette comuni covid-free

Attualità

Novafeltria

| 15:37 - 23 Giugno 2021

Pennabilli.

A Rimini nella settimana dal 14 al 20 giugno si sono registrati 34 nuovi casi di contagio (erano 82 nella settimana precedente). Interessati i comuni di Rimini (13), Montescudo Monte Colombo (7), Bellaria Igea Marina (5), Santarcangelo, Saludecio, San Giovanni in Marignano (2), Misano Adriatico, Cattolica, Verucchio (1). Nessun caso in tutti gli altri comuni, compreso Riccione.



I casi attivi calano da 257 a 126 (-131). Sono così ripartiti: Bellaria 10, Cattolica 5, Coriano 6, Gemmano 1, Misano Adriatico 3, Montefiore Conca 1, Montescudo Monte Colombo 9, Novafeltria 1, Poggio Torriana 1, Riccione 6, Rimini 50, San Clemente 3, San Giovanni in Marignano 6, San Leo 1, Sant'Agata Feltria 1, Santarcangelo di Romagna 12, Verucchio 3, Saludecio 7. I comuni Covid Free (senza casi attivi) sono 7: Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Morciano di Romagna, Montegridolfo, Pennabilli, Talamello