Festival delle arti dell'infanzia e dell’adolescenza, gli appuntamenti di Filo per Filo Segno per Segno

| 15:14 - 23 Giugno 2021

Alcantara al Borgo San Giuliano.

Continua la quarta edizione di Filo per Filo Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli e dallo scorso anno anche il web. Il programma prevede azioni teatrali, passeggiate, installazioni, workshop, riflessioni di pedagogia e arte. Il tema portante di quest’anno sarà la libertà.



AL MONDO VOGLIO DIRE. Questa settimana troverete i bambini e i ragazzi di Filo per Filo Segno per Segno in vari luoghi di Rimini: dal Museo della Città ai Chiostri del Borgo San Giuliano fino al Colle di Covignano.



Gli appuntamenti del Laboratorio Stabile partiranno giovedì 24 giugno con lo spettacolo “Muri” ospitato dal Lapidario del Museo della Città con tre repliche alle ore 17, 18 e 19 e ripreso anche nella giornata successiva di venerdì 25 giugno (prenotazione obbligatoria: 320 0261464). Giovedì 24 giugno i ragazzi riempiranno anche il Chiostro della Chiesa di San Giuliano alle 18.30 e alle 20 con “LiberoCirco” (prenotazioni: 3665961910).



Sabato 26 giugno il festival sarà accolto dal Giardino del Seminario sul Colle di Covignano alle ore 17 con “Storie del bosco” e alle ore 19 con “Al centro del labirinto” (prenotazioni: 320 0261464). A chiudere il ciclo di performance nella giornata di domenica 27 giugno saranno “I bambini che correvano incontro alla libertà” alle 17 al Giardino del Seminario, seguito dalla replica di “Al centro del labirinto” alle 19 (prenotazioni: 320 0261464), mentre alle 18 i ragazzi saranno presenti anche al Borgo San Giuliano con “A piccoli passi” (prenotazioni: 366 5961910).



Tra riflessioni autobiografiche e ironici riferimenti a commenti degli “esperti” in tema adolescenza, apre solo per lunedì 28 giugno P_I_D_A Palazzo Itinerante Documentazione Adolescenti, il nuovo museo permanente al giardino del Ceis. Performance in cuffia scritta e interpretata dagli adolescenti del Laboratorio Stabile Alcantara.



FAVOLE SUL FILO. Continua fino al 30 giugno il Gufo solitario: un racconto a capitoli al telefono che coinvolgerà attivamente il “pubblico” nel scegliere passo dopo passo come continuare la storia, per rendere questo scambio il più possibile costruttivo e interattivo. Per questi appuntamenti telefonici basterà chiamare il numero 0549.886525.



Dal 30 giugno al 2 luglio Murales al Borgo San Giuliano di Rimini con Antonio Catalano. Un’azione di arte urbana nata dalla collaborazione oramai consolidata del festival con l’artista Antonio Catalano (autore dei manifesti della rassegna). Un grande murales si unirà ai tanti altri realizzati dagli artisti sulle facciate delle case del Borgo San Giuliano; l’obiettivo è quello di poter lasciare tracce d’infanzia nella città, tracce che possano raccontare un desiderio di cambiamento e di libertà. I “bambini marziani”, tornati a vivere sulla Terra dopo una lunga assenza, coordinati da Antonio Catalano realizzeranno un’azione di teatro danza grazie alla quale lasceranno tracce, impronte, segni sulla superficie destinata alla realizzazione del murales, al fine di creare una sorta di texture. L’intervento sarà completato da Catalano con il suo segno inconfondibile, che porrà in evidenza la relazione fra la sua narrazione poetica e quella dei bambini. Un remix armonico atto a sottolineare il tema dell’opera – “la libertà” – che rappresenterà la sintesi fra arte e percorso espressivo-educativo. Antonio Catalano è fondatore della Compagnia teatrale Casa degli Alfieri con sede nell’omonima casa-teatro nel Monferrato. Nel 1999 nasce il suo grande percorso d’arte interattivo “Universi sensibili” alla Biennale di Venezia. Nuove installazioni e percorsi d’arte vengono creati in tutta Europa e nel mondo. Per i bambini che vogliono partecipare alla realizzazione del murales è necessario prenotare al 3290224949. Età consigliata: dai 10 anni.

LIBERI TUTTI. 2 Luglio, ore 19, partenza dal Borgo San Giuliano di Rimini.

Un finale di festival che è un inno alla libertà. Libertà di tornare a stare finalmente insieme, di sentirsi parte di un percorso condiviso, anche se a volte è sembrato un percorso a ostacoli. Sentirsi finalmente connessi agli altri anche col cuore. Tutti i ragazzi di Alcantara sono invitati a far parte di questo flashmob che vuole essere un grido di gioia e un auspicio per un futuro dove possiamo tornare ad esprimerci liberamente.



Tutto il programma fino al 2 luglio sui canali social di Alcantara Teatro (Facebook e Instagram), la pagina Facebook Filo per Filo | Segno per Segno e il sito www.filoperfilo.it