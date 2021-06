Calcio D, Bonuccelli e Ruvo sulle panchine di Real Forte Querceta e Seravezza

Sport

Panchine in movimento nel girone D della serie D. In attesa di scoprire cosa succede a Rimini, il Real Forte Querceta e il Seravezza hanno scelto il loro tecnico. Si tratta rispettivamente dell'ex bomber Vitaliano Bonuccelli detto il Condor e di Alberto Ruvo ex Sestri Levante che prendono il posto rispettivamente di Christian Amoroso e di Walter Vangioni (subito finito nel mirino della USD Fezzanese Calcio in Eccellenza ligure). Da segnalare che al posto di Ruvo al Sestri Levante andrà Vincenzo Cammaroto (ex giocatore del San Marino), il vice di Luca Tabbiani al Fiorenzuola e prima alla Lavagnese.

Quanto a Bonuccelli, ha allenato per 4 stagioni la Fortis Juventus e per tre il Gavorrano, conquistando nella stagione 20162017 la promozione in Serie C. Dopo l’esperienza tra i professionisti (esonerato)), è ripartito dalla D con la Massese per qualche mese mentre la scorsa annata guidò il Follonica Gavoranno che lo richiamò per poi esonerarlo di nuovo. Ultima esperienza al Badesse (esonerato).

Delle altre squadre, il retrocesso Corticella si è separato dal tecnico Eugenio Benuzzi nonostante l’ottimo lavoro svolto dal tecnico bolognese. La società ha deciso di puntare sul ritorno in panchina di Alessandro Miramari. Dopo tre stagioni affrontate in assoluto crescendo, Romulo Eugenio Togni ha lasciato la panchina del Mezzolara. Dal Forlì andrà via anche Giuseppe Angelini oltre al ds Carlo Di Fabio.