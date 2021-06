All'Aquafan di Riccione arriva a sorpresa Ivan Ramiro Cordoba

Attualità

14:29 - 23 Giugno 2021

Cordoba all'Aquafan.

“A Riccione si sta bene, sono due anni che ci vengo in vacanza con la famiglia. E’ un posto per stare bene e gioire. Ti offre tutto per i ragazzi e la famiglia e anche per momenti di relax e tranquillità”.





Bermuda, maglietta e occhiali da sole, Ivàn Ramiro Còrdoba oggi ha deciso di fare tappa all’Aquafan di Riccione ma non riesce a passare inosservato. Sono tanti i fan che gli chiedono infatti, già all’ingresso, selfie ricordo.





Per il colombiano, ex calciatore dell’Inter, è la prima volta nel parco acquatico: “Per i ragazzi e le famiglie è un posto fantastico. Un parco enorme e in totale sicurezza. Ci divertiamo un mondo oggi”.





Un po’ di meritato riposo per Cordoba in Romagna, prima di riprendere con il progetto del Venezia in serie A, di cui è socio e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva. A fine maggio, sul suo profilo Instagram, l'ex difensore interista aveva pubblicato una foto in cui festeggiava sorridente la risalita del Venezia, ricevendo i complimenti da parte degli ex compagni di squadra all'Inter come Cambiasso, Dacourt e Zanetti.





“Dopo questa vacanza tornerò a lavorare sodo _ conclude Cordoba _ perché ora c’è questa bella sfida in serie A per il Venezia. Siamo pronti… per questo challenge!”.