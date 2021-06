Santarcangelo: stop asporto e consumo bevande di vetro nel centro storico

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:21 - 23 Giugno 2021

Foto di repertorio.



Con l’avvio degli eventi estivi a Santarcangelo, in partenza il 26 giugno allo Sferisterio, tornano anche alcune disposizioni per consentire lo svolgimento delle iniziative in piena sicurezza.

Nell’area del centro storico, in particolare, nei fine settimana dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 (dal venerdì alla domenica) saranno vietati l’asporto, il consumo e l’abbandono di bevande in bottiglie e contenitori di vetro in luogo pubblico, e comunque al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi pubblici.

Per tutta la durata della rassegna “Sferisterio ’21”, inoltre, sarà vietata la sosta delle persone lungo il camminamento di via Faini, nel tratto antistante lo spazio spettacolo, durante gli orari di svolgimento delle iniziative. Questa prescrizione – derivata dall’esigenza di tutelare gli eventi dall’importante flusso pedonale che interessa la via – comprende il divieto sia di sedersi sulle panchine sia di sostare in piedi lungo il camminamento.

Soltanto nei giorni in cui si svolgerà il festival di cinema “I luoghi dell’anima” (dal 30 giugno al 4 luglio 2021), sarà invece vietata la sosta a tutti i veicoli nei cinque stalli di piazza Marconi antistanti il Supercinema.