Nel 2020 scoperti 17mila mq di discariche abusive dal Roan della Finanza di Rimini

| 13:53 - 23 Giugno 2021

Nel corso del 2020 il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito 974 missioni di pattugliamento nelle acque territoriali, sottoponendo a controllo 810 imbarcazioni e riscontrando oltre 255 violazioni in materia di polizia marittima, pesca e diporto nautico.



Nel dettaglio, venti gli interventi in materia di gestione dei rifiuti, con l’accertamento di 21 violazioni. Il sequestro di aree destinate a discariche abusive ha raggiunto una superficie totale di circa 17mila mq, sulle quali sono state rinvenute stoccate oltre 1.500 tonnellate di rifiuti, di cui 24 di rifiuti speciali e pericolosi, con la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria di sette responsabili e ulteriori infrazioni amministrative sanzionate per 220.000 euro.



Sul fronte della lotta al bracconaggio ittico, sono stati sequestrati oltre 1100 kg di vongole e 11 natanti, con la denuncia di 19 responsabili.



Per ciò che concerne il lavoro nero o irregolare, venti i lavoratori non in regola scoperti durante l'attività ispettiva a ditte e soggetti operanti lungo il litorale e sul mare.