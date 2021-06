Vaccini: Pfizer taglia forniture, in Emilia Romagna a luglio rischio dimezzamento

Attualità

Rimini

| 13:03 - 23 Giugno 2021

Foto di repertorio.

"La quantificazione del taglio" nelle forniture di vaccini Pfizer per luglio "è ancora oggetto di approfondimento" da parte della struttura commissariale e le Regioni "attendono riscontri puntuali". Al momento "si aggira sicuramente su una percentuale superiore al 40% e non è escluso anche attorno al 50%". Così Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore regionale in Emilia-Romagna, a margine di una conferenza. "Sono ore di lavoro - sottolinea Donini - ma presto uscirà una comunicazione ufficiale" da parte della struttura commissariale. "Certamente da parte delle Regioni c'è preoccupazione, c'è una evidente fibrillazione anche rispetto alle proiezioni di forniture di vaccini. L'interlocuzione con il governo e con la struttura commissariale è continua. Speriamo nelle prossime 24-48 ore di avere notizie più confortanti rispetto a una gestione che chiediamo sia nazionale di un problema che riguarda tutte le regioni", conclude Donini.