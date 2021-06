Calcio RSM: Virtus, arriva Luca Sorrentino per l'attacco

Sport

23 Giugno 2021

Luca Sorrentino.

Il primo volto nuovo della Virtus che verrà è l’attaccante Luca Sorrentino, che ha firmato un contratto biennale. Quella neroverde sarà la terza maglia ‘sammarinese’ in carriera per il centravanti classe ’94 che nelle ultime due stagioni ha giocato per il Tre Penne, mentre in precedenza ha militato anche nella Juvenes/Dogana, trovando sempre con continuità la via della rete. I numeri, infatti, parlano abbastanza chiaro: solo a San Marino la punta ha segnato la bellezza di 48 gol in 88 partite. “La Virtus è una squadra che in questi anni é cresciuta e ha delle ottime ambizioni, il progetto che sta realizzando é solido e mi è piaciuto, in più ho avuto riscontri positivi sul gruppo e soprattutto sul mister quindi non è stata una scelta difficile, complice anche il Direttore Sportivo Matteo Guiducci con cui ho un buon rapporto” afferma l'attaccante, che poi prosegue: “Sicuramente l’obiettivo di entrambi sarà quello di essere tra le prime , di provare a vincere un titolo , di far crescere ancora di più la squadra . Personalmente spero di poter dare quell’aiuto in più per poter realizzare quello che non si è potuto fare in questi anni, di segnare e di vincere il più possibile”. Queste le parole dell'attaccante neroverde.