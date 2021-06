DIRETTA TESTUALE Playoff Serie D Aglianese - Rimini 1-0

Sport

Rimini

| 16:25 - 23 Giugno 2021

Diretta testuale Aglianese Rimini.

RISULTATO: 1-0



AGLIANESE (3-4-1-2): Ansaldi - Righetti, Colombini, Coda - Chiti, Remedi, Ballardini, Casanova - Bellazzini - Kouko, Russo.

In panchina: Carcani, Duranti, Filieri, Bianchi, Michelagnoli, Petrucci, Giordani, Brega.

all. Capecchi.

RIMINI (4-4-2): Adorni - Giua, Nanni, Valeriani, Canalicchio - Pecci, Gomis, Ricciardi, Arlotti - Diop, Ambrosini.

In panchina: Lazzarini, Ceccarelli, Pupeschi, Manfroni, Accursi, Sambou, Aprea, Lugnan, Battisti.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Djurdjevic di Trieste

RETI: 14' Russo

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:recupero 1'pt.



Inizio gara ore 16



Rimini senza gli squalificati Pari e Vuthaj e gli infortunati Casolla e Simoncelli. Pupeschi parte dalla panchina, Mastronicola sceglie il 4-4-2 con Pecci e Arlotti esterni, davanti Diop preferito a Battisti come partner offensivo di Ambrosini.



Rimini in maglia a scacchi biancorossi, calzoncini e calzettoni rossi. L'Aglianese in casacca a strisce verticali nero-verdi, calzoncini bianchi e calzettoni neri.



PARTITI!



1' Aglianese subito in attacco, Bellazzini ci prova, defilato sulla destra. Il diagonale termina a lato, rimessa dal fondo.



3' DIOP SPRECA! Che occasione per il Rimini. Cross da sinistra, un difensore locale rinvia al volo corto, mandando la palla in area sul destro di Diop. L'attaccante calcia al volo e spreca, mettendo alto.



7' Buona iniziativa Gomis-Ambrosini, l'attaccante si porta il pallone sul destro e cerca Pecci in area, ma il controllo dell'esterno non è preciso. Buon Rimini in questo avvio.



12' Rimpallo favorevole al Rimini che guadagna il primo corner della partita.



12' GOMIS! Sul corner di Ricciardi, Gomis di testa spreca mettendo a lato.



14' GOL AGLIANESE. Diagonale dal limite dell'area di Russo, nullo da fare per Adorni.



19' ANCORA DIOP SPRECA! L'attaccante lanciato a rete viene recuperato da Righetti, che salva in calcio d'angolo. Era un'occasione favorevolissima.



20' Ci prova Arlotti, l'esterno calcia di destro da fuori area senza inquadrare il bersaglio..



25' AMBROSINI! L'attaccante trova spazio al centro e tenta il sinistro dal limite, conclusione sporca che chiama Ansaldi alla respinta bassa.



29' Arlotti si accentra e calcia con il destro dalla distanza, agevole la presa del portiere Ansaldi.



30' Ancora l'attaccante biancorosso spalle alle porta ci prova in rovesciata, palla che termina debolmente a lato. Nessun problema per Ansaldi.



30' Ripartenza pericolosa di Kouko, determinante il raddoppio di marcatura di Valeriani. L'arbitro fischia comunque un trattenuta dell'attaccante neroverde.



35' Un buon RImini con il 4-4-2 varato da Mastronicola, Arlotti e Ambrosini tra i più attivi. Finora però si sente la mancanza di Vuthaj, pesano le due occasioni sprecate da Diop.



37' Ancora uno straripante Arlotti, il tiro a giro di destro a cercare il secondo palo termina fuori.



FINE PRIMO TEMPO