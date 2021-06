Calcio, Champions League: Folgore eliminata dal Prishtina 0-2 nel turno preliminare

Sport

Repubblica San Marino

| 11:09 - 23 Giugno 2021

Foto FSGC.



La Folgore Falciano campione di San Marino è stata sconfitta per 2-0 dal Prishtina, che accede alla finale del turno preliminare di Champions League: affronterà l'Inter Escaldes, vincente 1-0 sul Torshavn. Buona prestazione della squadra sammarinese che ha avuto nel portiere ex Rimini Calcio e Forlì Alessandro Semprini un protagonista: in almeno quattro situazioni ha salvato la sua porta dalla capitolazione. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, nella ripresa i due gol ad opera di Endrit Krasniqi, e nel recupero di Hoti.

La Finale del Turno Preliminare si giocherà quindi sabato 25 Giugno (ad Elbasan - Albania) fra FC Prishtina ed Inter Escaldes; chi vince, accede al 1° Turno ed affronterà gli ungheresi del Ferencvaros. Le perdenti del Turno Preliminare di Champions, retrocedono al 1° Turno della Europa League.

Turno Preliminare - Semi Finali (22/06/2021)

20:00 Folgore/Falciano (RSM) - FC Prishtina* (KOS) 0-2

20:00 HB Torshavn (IFO) - Inter Escaldes* (AND) 0-1

Turno Preliminare - Finale (25/06/2021)

20:00 FC Prishtina (KOS) - Inter Escaldes (AND)