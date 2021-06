Finanza Rimini, oltre 3000 interventi nel 2020, 16 evasori totali

Cronaca

Rimini

| 09:07 - 23 Giugno 2021

La Guardia di Finanza di Rimini presenta il bilancio dell'attività svolta nel 2020. Oltre 3000 interventi ispettivi, individuati 16 evasori totali, 85 persone sono state segnalate per frode fiscale e 18 per riciclaggio di denaro ed altri reati relativi a provenienza illecita delle somme. Il valore ammonta ad oltre 16,5 milioni di euro. Nel 2020 sono stati sequestrati tra beni e contante, circa 43,5 milioni di euro.

Le Fiamme Gialle tracciano un bilancio in occasione del 247° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza. Nella giornata di martedì si è svolta la celebrazione alla presenza del Prefetto Dott. Giuseppe Forlenza con la deposizione di una corona di alloro a ricordo di tutti i caduti del Corpo ed una breve cerimonia interna.