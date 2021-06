Al Pronto Soccorso per le cure si accende una sigaretta, una volta ripreso, va in escandescenze: 21enne denunciato

Cronaca

Rimini

| 19:55 - 22 Giugno 2021

Un'auto della Polizia in servizio (foto repertorio).

Prende a calci l’auto della Polizia e viene denunciato: è successo nella serata di ieri, lunedì 21 giugno. Autore del danneggiamento è un ragazzo di 21 anni.

Si è scagliato contro l’auto della Polizia di Stato, provocando graffi, ammaccature e la rottura dello specchietto.

L’auto di servizio si trovava nel parcheggio del pronto Soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini, in uso al posto di polizia dell’ospedale.

Il ragazzo, in Ospedale per ricevere delle cure, una volta arrivato sul posto, ha iniziato a minacciare il personale sanitario dopo esser stato ripreso poiché stava fumando una sigaretta nei locali interni all’ospedale.

Il ragazzo, identificato dal Sottoufficiale in servizio in Ospedale, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.