Grave lutto a Novafeltria, muore giovane istruttrice di nuoto. Comunità sconvolta

Attualità

Novafeltria

| 19:06 - 22 Giugno 2021

Adriana Cristofori.

Un grave lutto ha sconvolto la comunità di Novafeltria. Adriana Cristofori, 37 anni, è deceduta ieri (lunedì 21 giugno) a causa di un grave male che l'ha colpita anni fa. Ha combattuto fino all'ultimo la sua battaglia con grande tenacia e oggi parenti, amici e colleghi la ricordano commossi. Adriana era molto conosciuta in quanto istruttrice di nuoto della Valmar Novafeltria e proprio la polisportiva l'ha omaggiata con un commovente messaggio: "Cara Adry, piccolina ma forte, sorridente, silenziosa, sempre presente e premurosa con tutti. Adulti e bambini in tanti oggi ti ricordano e diranno: l'Adry mi ha insegnato a nuotare! Oggi sul nostro volto c'è una lacrima in più che ci sforzeremo di trasformare in sorriso, perché tu non avresti voluto vederci tristi. Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre la nostra piccola ma grande Adry". Adriana aveva espresso la volontà di essere seppellita nel cimitero di Villa Verucchio, vicino alla madre, deceduta qualche anno fa. La data del funerale deve essere ancora ufficializzata. La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alle famiglia.