Calcio D, Mezzolara: mister Togni lascia il club dopo tre stagioni

Sport

Rimini

22 Giugno 2021



Il Mezzolara calcio comunica che il mister Romulo Eugenio Togni non guiderà la squadra nella prossimo campionato di Serie D. In queste tre stagioni Romulo si è distinto per la grande professionalità dimostrata anche nella fasi più delicate dei campionati, vincendo nella stagione 2018/19 i play-out contro il Sasso Marconi e gestendo uno stop per covid di 42 giorni nella stagione appena conclusa. 110 punti conquistati in 93 partite con la stagione scorsa interrotta dopo la 25° giornata e la storica vittoria in Coppa Italia contro il Modena. Da parte di tutta la Società bianco-azzurra un grande e sincero in bocca al lupo per il futuro calcistico e non. Grazie Mister Togni.

Per Togni si parla della panchina dell'Imolese, nelle settimane scorse si è fatto il suo nome per la Correggese.