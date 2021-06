Fusione Fiere Rimini Bologna, "rallentamento ma dialogo resta aperto"

Attualità

Rimini

| 16:50 - 22 Giugno 2021

Quartiere fieristico di Rimini.

"C'è stato un rallentamento per quanto riguarda la discussione sulla fusione tra le fiere di Bologna e Rimini, ma comunque resta aperta. Volevo però sottolineare che la posizione geografica ed economica di Bologna anche nelle crisi paga. Nel senso che la nostra fiera sta presentando altre manifestazioni, quasi una decina, del resto in queste situazioni il mercato va dove pensa di avere una posizione geografica più attrattiva per le persone interessate". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano a che punto era il progetto di fusione tra le fiere di Bologna e Rimini. "Quindi rimane strategico il fatto di fare una fusione con Rimini - ha aggiunto Merola - che ahimè sarà affidata ai nuovi sindaci, anche se il lavoro istruttorio è abbastanza avanti, ma resta fondamentale il fatto a tutti di comprendere che sarà sempre più importante l'attrattività generale di una città anche per il sistema fieristico", ha concluso il sindaco di Bologna.